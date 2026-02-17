Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 14:56

«Караван давно ушел»: в Германии раскрыли позицию Европы после Мюнхена

BZ: Мюнхен наглядно показал, что Европа оказалась на обочине мировой политики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прошедшая в Мюнхене международная конференция по безопасности показала, что Европа стремительно теряет позиции на внешнеполитической арене, пишет Berliner Zeitung. В это время Россия, как отметило немецкое издание, вместе с другими державами формирует новый мировой порядок.

То, что обсуждалось с 13 по 15 февраля <...> было не чем иным, как похоронами мирового порядка. Однако в то время как Китай, США и Россия вступают в новую эру с четкими представлениями, Европа стоит на обочине как обиженный зритель, неспособный понять, что караван давно ушел, — говорится в материале.

Авторы статьи пришли к выводу, что планы западных политиков по изоляции России провалились и дали обратный эффект — лишь укрепили ее позиции на Востоке.

Ранее директор аналитического центра Вольфганг Мюнхау заявил, что выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции означало, что Вашингтон окончательно оставил Европу решать свои проблемы в одиночку. Эксперт обратил внимание на парадоксальную реакцию европейцев, которые похлопали политику, чья риторика, по сути, отправляет их «к черту».

