16 февраля 2026 в 15:45

В Европе «открыли глаза» на жестокую правду после речи Рубио

Unherd: конференция в Мюнхене показала крах отношений между США и Европой

Марко Рубио Марко Рубио Фото: IMAGO/Global Look Press
Выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции означало, что Вашингтон окончательно оставил Европу решать свои проблемы в одиночку, заявил директор аналитического центра Вольфганг Мюнхау в статье для Unherd. Эксперт обратил внимание на парадоксальную реакцию европейцев, которые похлопали политику, чья риторика, по сути, отправляет их «к черту».

Аналитик отметил, что Рубио дословно повторил тезисы прошлогодней скандальной речи вице-президента Джей Ди Вэнса. По мнению Мюнхау, Европа пребывает в состоянии самообмана, тщетно пытаясь снискать расположение американских администраций.

Американцы только что послали европейцев к черту. А европейцы спрашивают у них дорогу. США остаются частью инфраструктуры НАТО. Но горькая правда в том, что мы остались одни. Наши прежние охранники сторожат чужой дом, — написал он.

Ранее Рубио заявил, что упадок западного мира — «красная линия» США. Он подчеркнул, что Европа должна стать более самостоятельной, укреплять границы и увеличивать расходы на оборону. Как отметил госсекретарь, Вашингтон не отдаляется от Европы, а лишь хочет «оживить» старую дружбу.

