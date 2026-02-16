Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:23

Рубио назвал Европе «красную линию» США

Рубио назвал упадок западного мира красной линией США

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Упадок западного мира — «красная линия» США, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио во время Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, которые приводит телеканал Fox News, Европа должна стать более самостоятельной, укреплять границы и увеличивать расходы на оборону. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не отдаляется от Европы, а лишь хочет «оживить» старую дружбу.

Мы в Америке не заинтересованы в том, чтобы быть вежливыми и организованными смотрителями управляемого упадка Запада, — сказал Рубио.

Ранее американские СМИ писали, что выступление Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности оказалось ударом для Украины. По наблюдениям журналистов, риторика Рубио не была направлена на поддержку Киева «столько, сколько потребуется».

До этого Рубио сообщал, что переговорный процесс по Украине застопорился на самых сложных вопросах, работа над которыми еще не завершена. Госсекретарь США назвал это плохой новостью, признав, что именно эти пункты требуют дальнейших усилий.

США
Марко Рубио
красные линии
Европа
конференции
