15 февраля 2026 в 10:40

В США объяснили, почему речь Рубио стала ударом для Украины

RS: речь Рубио на Мюнхенской конференции стала ударом для Украины

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности оказалось ударом для Украины, считают авторы журнала Responsible Statecraft, издаваемого американским аналитическим центром. По их наблюдениям, риторика Рубио не была направлена на поддержку Киева «столько, сколько потребуется».

По существу то, что Рубио не сказал, было гораздо более показательным, чем-то, что он сказал, особенно в отношении украинского конфликта, который определяется европейским консенсусом как проблема экзистенциальной безопасности, — говорится в материале.

Как отмечают аналитики, за все время речи Рубио лишь единожды упомянул Украину — в контексте необходимости подчеркнуть ведущую роль США в возможных переговорах между Москвой и Киевом. Дополнительным тревожным сигналом, по мнению экспертов, стала отмена госсекретарем запланированной встречи с европейскими лидерами, посвященной украинскому вопросу.

Ранее Рубио сообщал, что переговорный процесс по Украине застопорился на самых сложных вопросах, работа над которыми еще не завершена. Дипломат назвал это плохой новостью, признав, что именно эти пункты требуют дальнейших усилий.

