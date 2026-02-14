«Плохая новость»: Рубио высказался о ходе переговоров по Украине Рубио: список спорных вопросов по Украине сузился до самых сложных

Переговорный процесс по Украине застопорился на самых сложных вопросах, работа над которыми еще не завершена, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломат назвал это плохой новостью, признав, что именно эти пункты требуют дальнейших усилий, передает РИА Новости.

Плохая новость состоит в том, что [список спорных тем] был сужен до самых сложных вопросов, требующих ответа, и по ним все еще необходима работа, — высказался глава Госдепа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что европейские страны не будут представлены на предстоящих переговорах по Украине в Женеве. Встреча пройдет в трехстороннем формате с участием делегаций России, США и Украины.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что киевские власти нагнетают шумиху вокруг переговоров от отчаяния. Пока президент Украины Владимир Зеленский рассуждает о судьбе страны, российская армия, по словам политика, совершает решительные действия в зоне спецоперации.