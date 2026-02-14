В Госдуме назвали роль Киева в переговорах о мирном урегулировании Депутат Журавлев: Киев поднимает шум вокруг переговоров от безысходности

Власти Киева поднимают шум вокруг переговоров от безысходности, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. По его словам, пока президент Украины Владимир Зеленский говорит о будущем страны, российская армия делает решительные шаги в зоне СВО.

Все, что сейчас сознательно делают Зеленский и его помощники — создают вокруг переговоров информационный шум, делая вид, будто от представителей киевского режима хоть что-нибудь зависит. Нас совершенно не касается, будут ли на Украине выборы, пройдет ли референдум и станет ли она и дальше стремиться в ЕС. Пока время работает на нас, и российские войска постепенно продвигаются вперед на земле, своими берцами отмечая изменения границ, — заявил Журавлев.

Депутат отметил, что уход ВСУ из освобожденных Россией территорий должен сопровождаться сменой курса режима на Украине. По его словам, это станет гарантом глобальной безопасности.

Если ВСУ решат уйти и освободить наши конституционные территории, включая Донбасс, мы будем только приветствовать. Надо понимать, что также речь идет о глобальной безопасности. Если на территории Украины останется русофобский, нацистский, бандеровский режим, то нас не устроит и освобождение этих территорий, — заключил он.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что присутствие помощника президента России Владимира Мединского на встрече в Женеве в качестве главы делегации спутало все планы Киева. По его словам, с Мединским «просто так не поспоришь».