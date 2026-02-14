Власти Киева поднимают шум вокруг переговоров от безысходности, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. По его словам, пока президент Украины Владимир Зеленский говорит о будущем страны, российская армия делает решительные шаги в зоне СВО.
Все, что сейчас сознательно делают Зеленский и его помощники — создают вокруг переговоров информационный шум, делая вид, будто от представителей киевского режима хоть что-нибудь зависит. Нас совершенно не касается, будут ли на Украине выборы, пройдет ли референдум и станет ли она и дальше стремиться в ЕС. Пока время работает на нас, и российские войска постепенно продвигаются вперед на земле, своими берцами отмечая изменения границ, — заявил Журавлев.
Депутат отметил, что уход ВСУ из освобожденных Россией территорий должен сопровождаться сменой курса режима на Украине. По его словам, это станет гарантом глобальной безопасности.
Если ВСУ решат уйти и освободить наши конституционные территории, включая Донбасс, мы будем только приветствовать. Надо понимать, что также речь идет о глобальной безопасности. Если на территории Украины останется русофобский, нацистский, бандеровский режим, то нас не устроит и освобождение этих территорий, — заключил он.
Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что присутствие помощника президента России Владимира Мединского на встрече в Женеве в качестве главы делегации спутало все планы Киева. По его словам, с Мединским «просто так не поспоришь».