16 февраля 2026 в 15:08

«Коммерсантъ» проведет конференцию о ландшафтах складского рынка

«Коммерсантъ» совместно с эксклюзивным партнером-консультантом IBC Real Estate проведет конференцию, посвященную ландшафтам складского рынка. На встрече участники обсудят возможности заработка на инвестициях в современную складскую недвижимость.

Также в рамках обсуждений участникам расскажут о финансировании, проектировании и сроках выхода на окупаемость. Партнерами конференции стали компании IBC Real Estate, Accent, EVRAZ STEEL BOX и Level Group.

Ранее ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков рассказал, что Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие стало главной площадкой для координации развития Дальнего Востока и привлечения инвестиций.

