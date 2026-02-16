«Коммерсантъ» проведет конференцию о ландшафтах складского рынка

«Коммерсантъ» совместно с эксклюзивным партнером-консультантом IBC Real Estate проведет конференцию, посвященную ландшафтам складского рынка. На встрече участники обсудят возможности заработка на инвестициях в современную складскую недвижимость.

Также в рамках обсуждений участникам расскажут о финансировании, проектировании и сроках выхода на окупаемость. Партнерами конференции стали компании IBC Real Estate, Accent, EVRAZ STEEL BOX и Level Group.

