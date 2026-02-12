Названы даты проведения Восточного экономического форума в 2026 году Росконгресс: Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков. По его словам, которые передает пресс-служба Росконгресса, мероприятие стало главной площадкой для координации развития Дальнего Востока и привлечения инвестиций.

Восточный экономический форум состоится с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке, — сказал Кобяков.

