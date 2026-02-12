Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 09:22

Названы даты проведения Восточного экономического форума в 2026 году

Росконгресс: Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября

Антон Кобяков Антон Кобяков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков. По его словам, которые передает пресс-служба Росконгресса, мероприятие стало главной площадкой для координации развития Дальнего Востока и привлечения инвестиций.

Восточный экономический форум состоится с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке, — сказал Кобяков.

Ранее сообщалось, что в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний — всего за три дня мероприятие посетили более 5 тыс. человек. В рамках проекта участники дискуссии обсудили важность двустороннего взаимодействия России и Саудовской Аравии и подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества.

До этого заместитель генерального директора компании по продажам и маркетингу Михаил Стеркин в ходе Российско-Бразильского бизнес-форума заявил, что компания «ФосАгро» увеличила экспорт удобрений в Бразилию в 2,5 раза за 10 лет. Мероприятие состоялось в городе Бразилиа 5 февраля и стало продолжением Восьмого заседания Российско-Бразильской комиссии.

