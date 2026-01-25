Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 16:45

«Леопард не избавился от пятен»: в Норвегии усмехнулись над элитой в Давосе

Steigan: ВЭФ в Давосе продемонстрировал окончательное поражение НАТО на Украине

Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Прошедший Всемирный экономический форум в Давосе напоминает неконтролируемое уничтожение и демонстрирует окончательное поражение НАТО на Украине, заявил норвежский аналитик Пол Стейган на своем портале Steigan.no. Оценивая «спектакль» западных стран, он отметил, что «леопард не избавился от пятен».

Чем больше изучаешь содержание ежегодного собрания монополистического капитала, тем больше оно напоминает контролируемый снос, «устранение ущерба» или тушение пожара, — подчеркнул эксперт.

Стейган добавил, что участники форума вынуждены критиковать друг друга и обсуждать причины разрушения прежнего политического устройства. Кроме того, по мнению обозревателя, глобалистские элиты, которые поддерживали киевские власти, столкнулись с негативной реакцией со стороны значительной части мирового населения.

То, что самые богатые капиталисты мира теперь выступают таким образом, показывает: в глубине души они понимают, что их мало, что они боятся и что против них — миллиарды людей, — объяснил Стейган.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что НАТО утрачивает свое значение из-за политики президента США Дональда Трампа. Они отметили, что Альянс, каким его знали более 70 лет, скоро прекратит существование.

