Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 02:11

«Репутация запятнана»: в РФПИ озвучили, кто потерял доверие из-за Эпштейна

Дмитриев: репутация Всемирного экономического форума запятнана из-за Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Репутация Всемирного экономического форума в Давосе серьезно пострадала на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, заявил в своих соцсетях глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Такими словами он прокомментировал начало внутреннего расследования ВЭФ в отношении своего президента Берге Бренде.

Руководство ВЭФ начало проверку для выяснения характера связей своего президента с обвиняемым в педофилии финансистом. Бренде ранее подтверждал факт встреч с Эпштейном, но настаивал, что не был осведомлен о его преступной деятельности.

Дмитриев предложил участникам форума в качестве альтернативы посещать Петербургский международный экономический форум. По его словам, такой выбор сделали бы все «хорошие люди».

ВЭФ может оставаться сосредоточенным на обсуждении наследия Эпштейна и уроков, извлеченных из его процесса построения связей, — уточнил Дмитриев.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося репутационного кризиса, вызванного публикацией миллионов документов по делу Эпштейна. Они затронули многих представителей мировой элиты.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны намеренно скрывают преступления, если в них замешаны члены так называемых «мировых элит». По ее мнению, опубликованные данные по делу Эпштейна стали «настоящим адом».

ВЭФ
Джеффри Эпштейн
Кирилл Дмитриев
репутация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маск нашел спасение США от банкротства
Российский триколор вывесили во время хоккейного матча на Олимпиаде
Американский самолет заметили в небе у Крыма
В Белгороде информировали о последствиях ночной атаки ВСУ
В США зафиксировано рекордное с 2009 года число увольнений
Истребила норок, поссорилась с Трампом: премьер Дании погрязла в скандалах
Алаудинов рассказал, как выживают изолированные бойцы ВСУ в Сумской области
«Не лучше Бухенвальда»: силовики рассказали о Яворовском полигоне ВСУ
ВСУ продолжают массированно атаковать Белгород: последствия, что известно
Космические аппараты выведены на целевую орбиту в интересах МО РФ
Запашного дважды прооперировали в больнице на территории ЛНР
«Репутация запятнана»: в РФПИ озвучили, кто потерял доверие из-за Эпштейна
Бордели, оргии, разврат: что на самом деле творилось на острове Эпштейна
Автомобиль в Лос-Анджелесе протаранил продуктовый магазин
В политике SpaceX увидели причину отключения Starlink на позициях ВСУ
В Финляндии назвали страну, представляющую «давнюю угрозу» Европе
Новый сезон «Черного зеркала»: что известно о продолжении, дата выхода
Британскому премьеру начали искать замену
Трамп заявил о готовности защитить военную базу США в Индийском океане
Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в африканскую страну
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.