Репутация Всемирного экономического форума в Давосе серьезно пострадала на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, заявил в своих соцсетях глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Такими словами он прокомментировал начало внутреннего расследования ВЭФ в отношении своего президента Берге Бренде.

Руководство ВЭФ начало проверку для выяснения характера связей своего президента с обвиняемым в педофилии финансистом. Бренде ранее подтверждал факт встреч с Эпштейном, но настаивал, что не был осведомлен о его преступной деятельности.

Дмитриев предложил участникам форума в качестве альтернативы посещать Петербургский международный экономический форум. По его словам, такой выбор сделали бы все «хорошие люди».

ВЭФ может оставаться сосредоточенным на обсуждении наследия Эпштейна и уроков, извлеченных из его процесса построения связей, — уточнил Дмитриев.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося репутационного кризиса, вызванного публикацией миллионов документов по делу Эпштейна. Они затронули многих представителей мировой элиты.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны намеренно скрывают преступления, если в них замешаны члены так называемых «мировых элит». По ее мнению, опубликованные данные по делу Эпштейна стали «настоящим адом».