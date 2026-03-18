18 марта 2026 в 13:16

Дмитриев одним словом описал разочарование американского сенатора в НАТО

Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Высокомерная позиция Евросоюза по иранскому вопросу заставила даже самых ярых сторонников НАТО в Вашингтоне усомниться в эффективности этого союза, заявил в социальной сети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он обратил внимание на резкую смену политических взглядов у сенатора Линдси Грэма.

Сенатор обрушился с критикой на европейских коллег, после того, как страны НАТО отказались помогать США в деблокировании Ормузского пролива. Дмитриев подчеркнул, что разочарование в НАТО охватывает все более широкие круги в Вашингтоне.

Метаморфоза: даже сенатор Грэм становится противником НАТО, — констатировал Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль солидарен с позицией американского лидера Дональда Трампа относительно снижения профессионального уровня нынешних европейских лидеров. Он отметил, что современная политическая элита Европы заметно уступает своим предшественникам из XX века.

