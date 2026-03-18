Демократы приготовились к бунту против Трампа из-за войны в Иране

Демократы в Сенате США планируют применить тактику принудительных и повторяющихся голосований по резолюциям о военных полномочиях президента Дональда Трампа на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает Time. Такие шаги могут парализовать работу верхней палаты конгресса. По словам сенатора-демократа Адама Шиффа, они хотят добиться хоть какой-то ответственности.

Нам нужно дать понять администрации, что мы продолжим настаивать на этом, даже если они этого не хотят, и что мы готовы использовать любые инструменты, тактики и средства, которые у нас есть как у партии меньшинства, чтобы добиться этого, — отметил он.

Также стало известно, что в Белом доме не ожидали, что директор Национального антитеррористического центра США (NCTC) Джозеф Кент объявит о своей отставке публично, оформив заявление на официальном правительственном бланке. Источник, близкий к ситуации, объяснил, что в связи с этим было принято решение нейтрализовать противника на политическом поле — в частности, советники Трампа начали открыто критиковать Кента.