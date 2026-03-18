Кремль солидарен с позицией лидера США Дональда Трампа относительно снижения профессионального уровня нынешних европейских лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что современная политическая элита Европы заметно уступает своим предшественникам, передает ТАСС.

В данном случае можно констатировать и, наверное, согласиться, что, действительно, [премьер-министр Великобритании Кир] Страмер — это не [Уинстон] Черчилль, действительно, [президент Франции Эммануэль] Макрон — это не [Шарль] де Голль. Далее можно продолжать этот перечень достаточно долго. Это, действительно, те политические реалии, в которых мы живем, — обратил внимание Песков.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глубоко разочарован в связи с действиями НАТО вокруг ситуации в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что недоволен решениями не только Альянса, но и некоторых других стран.

Американский политик также заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон в обозримом будущем покинет свой пост. Такое мнение он выразил во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Вашингтоне во вторник. Помимо этого Трамп выразил разочарование премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который отказался помогать Вашингтону в конфликте с Ираном.