Расследование раскрыло схему заработка семьи Трампа на криптовалюте

Семья Дональда Трампа заработала не менее $2,3 млрд на криптовалютных проектах, в то время как привлеченные инвесторы понесли убытки на аналогичную сумму, сообщает агентство Reuters по итогам своего расследования. Президент США и его сыновья практически не рисковали собственными средствами, используя модель лицензирования своего имени.

Лицензионные сделки — это лучшие из всех сделок, потому что в них нет риска. Лицензионные сделки лучше, потому что вам не нужно вкладывать собственный капитал, — приводят в исследовании слова Трампа.

Львиную долю прибыли президенту и его родственникам принес проект World Liberty Financial, который пополнил семейный бюджет более чем на $1,4 млрд благодаря продаже токенов. При этом стоимость самих токенов впоследствии обрушилась, а доступ инвесторов к оставшимся средствам заблокирован до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа освистали во время третьего матча финальной серии плей-офф НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс». Хозяина Белого дома показали на видеоэкране во время исполнения государственного гимна, после чего по всей арене раздались насмешки и свист.