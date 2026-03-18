В России проведут акцию с диктантом из цитат Путина

Участникам акции «Россия — семья семей» предложили написать уникальный диктант, составленный из высказываний президента Владимира Путина разных лет, рассказала РИА Новости руководитель ФГБУ «Дом народов России» Анна Полежаева. Мероприятие приурочили к Году единства народов России.

Слова президента разных лет, которые мы объединили в единый потрясающий текст, как раз раскрывают ценности единства, которыми мы руководствуемся всей страной, — добавила Полежаева.

Ранее депутат Госдумы, координатор проекта «Историческая память» во Владимирской области Алексей Говырин сообщил, что диплом, полученный за участие в «Диктанте Победы» в 2026 году, может быть засчитан при поступлении в высшее учебное заведение. По его словам, лучшие участники акции смогут посетить Парад Победы на Красной площади 9 мая.

До этого в пресс-службе Минобрнауки России заявили, что с 1 марта вступил в силу новый перечень предметов для ЕГЭ при поступлении в вузы. По информации ведомства, в 2026 году значительных изменений не планируется — количество экзаменов останется прежним.