Названа столица «Тотального диктанта» в 2026 году Улан-Удэ стал столицей «Тотального диктанта» в 2026 году

Улан-Удэ назначен столицей «Тотального диктанта» в 2026 году, сообщили РИА Новости организаторы акции. По данным агентства, город объявили в рамках XIV Международной научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке».

Столицей «Тотального диктанта — 2026» стал Улан-Удэ. Город набрал наибольшее количество баллов в конкурсе, обойдя Псков, Обнинск и Читу, — говорится в публикации.

Известно, что мероприятие состоится 18 апреля 2026 года. Автором текста диктанта был выбран Алексей Варламов — писатель, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького.

Ранее выяснилось, что просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» в 2026 году состоится 24 апреля, о чем рассказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании оргкомитета «Наша Победа». Он также призвал всех организаторов включиться в подготовку, не откладывая процесс.

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что исторический нейрочат и серия кибертурниров станут важнейшими новыми направлениями партпроекта «Историческая память». По его словам, внедрение современных технологий способствует сохранению исторической памяти.