При проведении «Диктанта Победы» будет использоваться ИИ

Технологии искусственного интеллекта будут использоваться при проведении международной акции «Диктант Победы», сообщает Telegram-канал партии «Единая Россия». Кроме того, в рамках мероприятия запланированы киберспортивные турниры.

Единая Россия, «Ростелеком», РВИО, игровая студия «Леста» и Федерация компьютерного спорта подписали соглашение о сотрудничестве. Участники соглашения разработают новые подходы для международной акции «Диктант Победы», в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Также планируется проведение киберспортивных турниров, — говорится в сообщении.

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что исторический нейрочат и серия кибертурниров станут важнейшими новыми направлениями партпроекта «Историческая память». По его словам, внедрение современных технологий способствует сохранению исторической памяти.

Ранее глава Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, что внедрение технологии искусственного интеллекта в работу судов снизит нагрузку на судей и повысит доступ к правосудию. По его словам, технологию уже опробовали в судебных системах других стран.