Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 12:30

При проведении «Диктанта Победы» будет использоваться ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технологии искусственного интеллекта будут использоваться при проведении международной акции «Диктант Победы», сообщает Telegram-канал партии «Единая Россия». Кроме того, в рамках мероприятия запланированы киберспортивные турниры.

Единая Россия, «Ростелеком», РВИО, игровая студия «Леста» и Федерация компьютерного спорта подписали соглашение о сотрудничестве. Участники соглашения разработают новые подходы для международной акции «Диктант Победы», в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Также планируется проведение киберспортивных турниров, — говорится в сообщении.

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что исторический нейрочат и серия кибертурниров станут важнейшими новыми направлениями партпроекта «Историческая память». По его словам, внедрение современных технологий способствует сохранению исторической памяти.

Ранее глава Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, что внедрение технологии искусственного интеллекта в работу судов снизит нагрузку на судей и повысит доступ к правосудию. По его словам, технологию уже опробовали в судебных системах других стран.

технологии
диктанты
акции
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коц объяснил важность освобождения Дерилово, Майского и Степового
Продюсер объяснил, почему уехавшие звезды не могут следовать совету Певцова
Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Российские военные придумали, как увеличить дальность дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.