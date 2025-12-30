Бренд Xiaomi представил коллекцию премиальных устройств

Китайская компания Xiaomi представила линейку устройств в едином дизайне с золотым акцентом. Коллекция объединяет смартфоны, часы, фитнес-браслет и наушники, предлагая эстетически выдержанный набор гаджетов. В Xiaomi отметили, что в выпущенной золотой коллекции передовые технологии принимают форму ювелирных украшений, образующих объединенную сиянием золота и премиальными материалами экосистему.

Основным элементом серии стал смартфон Xiaomi 15T Pro в цвете «Мокко Золото». Задняя панель флагмана выполнена из прочного стекловолокна, а рамка — из авиационного алюминия. Легкие скругления граней позволяют 6,83-дюймовому AMOLED-дисплею с ультратонкими рамками создавать эффект «экрана без границ».

Камера Xiaomi 15T Pro создавалась в партнерстве с Leica. Благодаря перископическому телеобъективу с пятикратным оптическим зумом и основному сенсору Light Fusion 900, снимки могут сохранять журнальную эстетику при любом освещении. За производительность отвечает интеллектуальная система охлаждения и аккумулятор на 5500 мАч.

Флагман дополняет смартфон Xiaomi 15T в оттенке «Розовое Золото». При толщине 7,5 мм он ощущается как стильный и суперлегкий аксессуар. Смартфон оснащен защитой IP68, 4-нм чипсетом MediaTek Dimensity 8400-Ultra и камерой Leica с поддержкой режима Master Portrait.

Апгрейдом для повседневного трекинга стал Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition. Его яркий 1,72-дюймовый AMOLED-дисплей (1500 нит) обеспечивает видимость даже под солнцем. Конструкция позволяет носить его как браслет, кулон или брелок. На базе Xiaomi HyperOS устройство предлагает 150+ спортивных режимов и до 21 дня автономной работы.

Украшением коллекции стали Xiaomi Watch S4 41 mm. Модель в цвете «Золотой закат» имеет поворотную коронку, инкрустированную лабораторным алмазом, и плетеный миланский браслет. При толщине 9,5 мм и весе 32 г часы предлагают флагманский функционал: 1,32-дюймовый экран, двухдиапазонный GNSS для точной навигации, обновленный мониторинг сердца и функция трансляции данных пульса на видео в режиме онлайн.

Завершают коллекцию наушники Xiaomi OpenWear Stereo Pro в цвете «песочное золото». Они имеют открытую конструкцию с титановой дужкой, а отделка кейса выполнена из веганской кожи. Поддержка Hi-Res Audio и кодека LDAC в сочетании с 45 часами работы обеспечивают устройству автономность.

Новая линейка от Xiaomi позиционируется компанией как создание единой экосистемы, где устройства дополняют друг друга и внешне, и функционально.

Ранее флагманская серия смартфонов Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro вышла в продажу на российский рынок. Новые модели были представлены на презентации, которая состоялась 2 октября в Демонстрационном зале ГУМа.