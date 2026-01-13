Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 12:18

Названы марки самых продаваемых в России смартфонов

Apple, Samsung и Xiaomi возглавили продажи смартфонов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В 2025 году в России было продано 23,6 млн смартфонов на сумму 574 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные одного из операторов. Лидерами по количеству продаж стали Xiaomi и Samsung, по выручке — Apple.

Средняя стоимость гаджета составила 24,3 тыс. рублей. Более трети всех продаж пришлись на модели стоимостью до 10 тыс. рублей.

По результатам года Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках — на них пришлось 22% и 14% соответственно от общего объема продаж. В то же время основная доля выручки на рынке по-прежнему формируется за счет смартфонов бренда Apple, на которые пришлось 28% продаж в денежном выражении, — уточнили аналитики.

В МТС добавили, что в топ-5 по продажам также вошли бренды Tecno и Realme. Эти компании продолжают конкурировать за массового потребителя, постепенно сокращая разрыв с лидерами благодаря агрессивной ценовой политике и расширению модельного ряда.

Ранее стало известно, что в список худших смартфонов за всю историю вошли 13 моделей, запомнившиеся пользователям опасностями, техническими просчетами или неудачными концепциями. Среди них оказались Samsung Galaxy Note 7 (2016) и BlackBerry Storm (2008). У первого смартфона батареи взрывались и горели, что привело к их запрету на борту самолетов и массовому отзыву. BlackBerry Storm, первый сенсорный смартфон компании, оказался медленным и без Wi-Fi.

