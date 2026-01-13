Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 09:57

Названы 13 худших смартфонов всех времен

Samsung Galaxy Note 7 попал в список худших смартфонов всех времен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В список худших смартфонов за всю историю вошли 13 моделей, запомнившиеся пользователям опасностями, техническими просчетами или неудачными концепциями, пишет BGR. Среди них оказались Samsung Galaxy Note 7 (2016) и BlackBerry Storm (2008).

У первого смартфона батареи взрывались и горели, что привело к запрету их на борту самолетов и массовому отзыву. BlackBerry Storm — первый сенсорный смартфон компании оказался медленным и без Wi-Fi. В антирейтинг также попал Nokia Lumia 900 (2012) из-за ограниченного набора приложений и прекращения поддержки ОС.

У Samsung Galaxy Fold (2019) экран повреждался при обычном использовании из-за конструкции шарнира. Amazon Fire Phone (2014) вышел с неудачными фишками и скудным выбором приложений. Одним из худших также признали HTC Evo 3D (2011), чей 3D-экран работал плохо и быстро утомлял пользователей.

В антирейтинг включены RED Hydrogen One (2018) с неработающей голограммой и высокой ценой, Kyocera Echo (2011) с плохо оптимизированным двойным экраном, а также Solana Saga (2023), который обещал технологии Web3, но не оправдал надежд. Провальным оказался и Palm Phone (2018) — крошечный гаджет, который почти не заменял полноценный смартфон.

Среди «провалов с известным именем» оказались iPhone 6 (2014), корпус которого легко гнулся в кармане, и iPhone 16e (2025), который не оправдывает своей цены и предлагаемых возможностей. HTC First (2013) с интерфейсом Facebook Home (соцсеть Facebook, деятельность в РФ запрещена) не был нужен ни массовому пользователю, ни фанатам соцсети.

Ранее стало известно, что по итогам 2025 года компания Apple заняла лидирующие позиции на рынке смартфонов. Каждый пятый проданный гаджет в этом году оказался моделью iPhone, что обеспечило американскому гиганту долю в 20% на глобальном рынке.

