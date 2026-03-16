Глыба льда с крыши обрушилась на женщин с ребенком и собаку

Глыба льда с крыши обрушилась на женщин с ребенком и собаку Ледяная глыба упала на женщин с коляской и собакой на Урале

В Нижней Туре ледяная глыба обрушилась на женщин с детской коляской и собакой, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел на улице Машиностроителей, где 31-летняя девушка и 74-летняя женщина вышли на прогулку с девятимесячным ребенком и домашним питомцем.

Кусок льда с крыши дома упал прямо на пожилую женщину, которая была госпитализирована с травмами. Молодая женщина получила ушибы, ребенок не пострадал, но коляска сломалась. Серьезнее всего пострадала собака, сейчас за ее жизнь борются ветеринары.

Ранее в Перми жителей дома временно расселили после обрушения крыши из-за скопившегося снега. Людей разместили в пунктах временного пребывания и у родственников. В доме отключены отопление, газ и водоснабжение, а прилегающая территория огорожена. На месте дежурят спасатели МКУ «Пермская городская служба спасения».

До этого в Новой Москве мужчину насмерть завалило снегом. Трагедия произошла в Бекасово. Сотрудники экстренных служб прибыли на место, но спасти москвича не удалось — к моменту их приезда он уже был мертв.