16 марта 2026 в 12:09

Глыба льда с крыши обрушилась на женщин с ребенком и собаку

Ледяная глыба упала на женщин с коляской и собакой на Урале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Нижней Туре ледяная глыба обрушилась на женщин с детской коляской и собакой, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел на улице Машиностроителей, где 31-летняя девушка и 74-летняя женщина вышли на прогулку с девятимесячным ребенком и домашним питомцем.

Кусок льда с крыши дома упал прямо на пожилую женщину, которая была госпитализирована с травмами. Молодая женщина получила ушибы, ребенок не пострадал, но коляска сломалась. Серьезнее всего пострадала собака, сейчас за ее жизнь борются ветеринары.

Ранее в Перми жителей дома временно расселили после обрушения крыши из-за скопившегося снега. Людей разместили в пунктах временного пребывания и у родственников. В доме отключены отопление, газ и водоснабжение, а прилегающая территория огорожена. На месте дежурят спасатели МКУ «Пермская городская служба спасения».

До этого в Новой Москве мужчину насмерть завалило снегом. Трагедия произошла в Бекасово. Сотрудники экстренных служб прибыли на место, но спасти москвича не удалось — к моменту их приезда он уже был мертв.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
