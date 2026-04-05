На Урале трое детей провалились под лед Ребенок погиб, провалившись под лед на пруду в Свердловской области

Трое детей провалились под лед в акватории Режевского городского пруда в Свердловской области 4 апреля, один из них погиб, передает пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, по этому поводу инициирована проверка.

Трое несовершеннолетних провалились под лед: восьмилетняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку семи лет спас находившийся совместно с ними девятилетний мальчик. Одного ребенка спасти не удалось, — сказано в сообщении.

Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что в Красноярском крае семилетний ребенок утонул, провалившись под лед. Находившийся рядом сверстник сумел выбраться на берег. По данным ведомства, поиск тела погибшего был затруднен из-за сильного течения реки Тубы. Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего.

До этого лыжник бесследно исчез в Карелии. Родные рассказали, что 51-летний Олег из Петрозаводска в субботу, 28 марта, отправился на лыжную прогулку. Мужчина добрался до места на автомобиле и оставил там вещи, еду, воду и телефон.