05 апреля 2026 в 10:19

На Урале трое детей провалились под лед

Ребенок погиб, провалившись под лед на пруду в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Трое детей провалились под лед в акватории Режевского городского пруда в Свердловской области 4 апреля, один из них погиб, передает пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, по этому поводу инициирована проверка.

Трое несовершеннолетних провалились под лед: восьмилетняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку семи лет спас находившийся совместно с ними девятилетний мальчик. Одного ребенка спасти не удалось, — сказано в сообщении.

Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что в Красноярском крае семилетний ребенок утонул, провалившись под лед. Находившийся рядом сверстник сумел выбраться на берег. По данным ведомства, поиск тела погибшего был затруднен из-за сильного течения реки Тубы. Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего.

До этого лыжник бесследно исчез в Карелии. Родные рассказали, что 51-летний Олег из Петрозаводска в субботу, 28 марта, отправился на лыжную прогулку. Мужчина добрался до места на автомобиле и оставил там вещи, еду, воду и телефон.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

