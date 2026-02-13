Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 18:46

Житель Новой Москвы погиб из-за снега

«112»: мужчину насмерть завалило снегом в Бекасово

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жителя Новой Москвы насмерть завалило снегом, сообщает Telegram-канал «112». По информации авторов, трагический инцидент произошел в Бекасово.

Как пишет канал, на помощь москвичу выехали сотрудники экстренных служб, однако спасти его им не удалось. К их приезду мужчина уже был мертв.

Ранее сообщалось, что двое несовершеннолетних провалились в колодец на территории паркинга в Москве. Отмечалось, что речь идет о мальчиках 9 и 10 лет. В результате инцидента один из них потерял сознание.

До этого в Санкт-Петербурге дворник сорвался с крыши и зацепился за линии электропередачи. Мужчина оказался на высоте пятиэтажного дома без шансов спастись самостоятельно.

Перед этим в Воронеже семилетний ребенок провалился в люк. По словам дедушки мальчика, он сопровождал внука в школу. Несовершеннолетний шагнул на присыпанный снегом люк и упал. При этом ребенок не получил травм. Мужчина уверял, что жители неоднократно обращались в Росводоканал с жалобами на открытые люки.

