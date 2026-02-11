Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 13:44

Дворник сорвался с крыши и чудом спасся на проводах

Дворник зацепился за линии электропередачи после падения с крыши в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге дворник сорвался с крыши и зацепился за линии электропередачи, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». На кадрах видно, что мужчина оказался на высоте пятиэтажного дома без шансов спастись самостоятельно.

Прохожие обратились в экстренные службы. Очевидцы рассказали, что мужчина звал на помощь. По предварительной информации, на место уже прибыли спасательные службы. Сообщается, что дворник работал без страховки. Позже появилась информация, что рабочего удалось спустить на землю.

Ранее в Бердске Новосибирской области частично обрушилась кровля частного дома на улице Калинина. В МЧС уточнили, что пострадал мужчина 1973 года рождения. Его с травмами доставили в больницу. По предварительным данным, обрушение кровли произошло из-за скопившегося на крыше снега.

До этого в Саратовской области мужчина упал в приемный бункер с гречкой и погиб. Известно, что погибший выполнял работы на одном из предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

дворники
прохожие
провода
крыши
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?
Появилось видео с места ЧП в Анапе
Пожар в частном доме унес жизни двоих человек
Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка
Неизвестный открыл огонь рядом с техникумом в Анапе, ранив двух человек
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт
Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде
Директор заповедника рассказал, как зимует сибирская отшельница
«Европа проснулась»: Лавров рассказал о сигналах из ЕС
Военный самолет России впервые прилетел в Венесуэлу после захвата Мадуро
IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G
Лавров предостерег США от вмешательства в отдаленные регионы
Что будет с рублем? Курс сегодня, 11 февраля, что с долларом, евро и юанем
Смерть на похоронах, удары по двум АЭС, 300 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 11 февраля
Лавров обозначил позицию России в отношении Европы
Эксперт назвал алгоритм действий при резком росте платежей за ЖКУ
Лавров пообещал, что РФ не пропустит ни одной резолюции против КНДР в ООН
HR-эксперт раскрыла, какие вопросы не вправе задавать на собеседовании
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.