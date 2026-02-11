Дворник сорвался с крыши и чудом спасся на проводах

В Санкт-Петербурге дворник сорвался с крыши и зацепился за линии электропередачи, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». На кадрах видно, что мужчина оказался на высоте пятиэтажного дома без шансов спастись самостоятельно.

Прохожие обратились в экстренные службы. Очевидцы рассказали, что мужчина звал на помощь. По предварительной информации, на место уже прибыли спасательные службы. Сообщается, что дворник работал без страховки. Позже появилась информация, что рабочего удалось спустить на землю.

Ранее в Бердске Новосибирской области частично обрушилась кровля частного дома на улице Калинина. В МЧС уточнили, что пострадал мужчина 1973 года рождения. Его с травмами доставили в больницу. По предварительным данным, обрушение кровли произошло из-за скопившегося на крыше снега.

До этого в Саратовской области мужчина упал в приемный бункер с гречкой и погиб. Известно, что погибший выполнял работы на одном из предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.