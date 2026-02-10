Россиянин упал в гречку и погиб Рабочий погиб после падения в емкость с гречкой в Саратовской области

В Саратовской области мужчина упал в приемный бункер с гречкой и погиб, передает СУ СКР по региону. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В дневное время 10 февраля 2026 года мужчина, выполняя работы на одном из предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенного в рабочем поселке Пинеровка Балашовского района, упал в емкость с гречкой, в результате чего скончался на месте, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сотрудник ресторана Olive Garden в американском городе Уильямспорт погиб в результате несчастного случая на производстве. По данным полиции, его голова попала в промышленную фритюрницу с кипящим маслом. Коллеги мужчины пытались его спасти, в результате чего одна из сотрудниц получила легкие ожоги.

До этого при разборе кирпичной перегородки на предприятии произошло обрушение части кладки. В результате один из сотрудников получил тяжелые травмы, которые оказались смертельными.