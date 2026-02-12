Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 16:46

«Черное небо» накрыло российский город

Нижний Тагил на два дня накрыл смог

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Нижний Тагил на два дня оказался во власти густого и опасного смога, сообщили специалисты Уральского гидрометцентра. Метеорологи предупредили население о наступлении неблагоприятных погодных условий, которые препятствуют нормальному рассеиванию вредных веществ в воздухе.

Отсутствие осадков и крайне слабый ветер приводят к тому, что промышленные выбросы предприятий накапливаются в приземном слое атмосферы, не имея возможности улетучиться. В связи с этим в городе объявлен режим первой степени опасности, известный как «черное небо».

Местным жителям настоятельно рекомендовано сократить пребывание на открытом воздухе. Также гражданам посоветовали держать окна в жилых помещениях плотно закрытыми.

Ранее жители Омска сообщили о едком химическом запахе и плотном смоге. Дымовая завеса накрыла сразу несколько городских районов. Резкий запах ощущался в Нефтяниках, в центре города и на Левом берегу. В социальных сетях и местных сообществах омичи рассказали о невыносимых условиях.

До этого работа авиационного транспорта в столице Индии была серьезно нарушена из-за сложных метеоусловий. Густой туман в совокупности с критическим уровнем загрязнения атмосферы привели к задержкам и отмене десятков авиарейсов.

