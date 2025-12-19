Новый год-2026
Густой туман спутал планы пассажиров авиарейсов в Нью-Дели

Times of India: туман стал причиной задержек и отмен авиарейсов в Нью-Дели

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press
Погодные условия в Нью-Дели в ночь на пятницу привели к серьезным сбоям в работе воздушного транспорта, сообщает газета Times of India. Густой туман в сочетании с высоким уровнем загрязнения воздуха стал причиной масштабных задержек и отмены десятков авиарейсов.

Видимость в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели резко ухудшилась, опустившись до 100 метров. Это создало значительные трудности для выполнения полетов по расписанию.

Крупнейшие индийские авиакомпании, включая Air India, IndiGo и SpiceJet, были вынуждены предупредить пассажиров о возможных нарушениях графика движения. Они порекомендовали уточнять информацию о вылетах.

Такая ситуация является типичной для Дели в зимний сезон. Холодный воздух, высокий уровень выбросов от транспорта и промышленности, а также безветренная погода способствуют формированию плотного «смешанного одеяла» из тумана и смога. Этот феномен, ежегодно приводит не только к транспортному коллапсу, но и к резкому ухудшению качества воздуха.

До этого одна из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) объявила об отмене 95 внутренних рейсов из-за проблем с самолетами Airbus A320 европейского производства. Ситуация затронула около 13 200 пассажиров. Компания принесла извинения за доставленные неудобства и пообещала решить проблему в кратчайшие сроки.

