08 января 2026 в 16:48

Москвичей предупредили об аномальной погоде в ближайшие дни

Синоптик Ильин: в Москве ожидается аномальная погода из-за движения циклона

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Москву ожидает аномальная погода уже в ближайшие дни, таким прогнозом с aif.ru поделился синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, это связано со стремительным движением циклона с Балканского региона. Ожидается, что за сутки в столице и области выпадет от 20 до 30 сантиметров снега.

Ожидается, что за сутки в Москве и области прирост снежного покрова составит от 20 до 30 сантиметров. Практически это — половина месячной нормы осадков для января, — предупредил Ильин.

Он добавил, что на этой неделе трескучие морозы не доберутся до Москвы. В ближайшие дни ночью столбики термометров максимально опустятся до минус 12 градусов, а днем — до минус девяти градусов. При этом температура может ощущаться гораздо ниже фактической из-за ветра.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил, что начавшийся в Москве утром 8 января снегопад усилится к вечеру. По его словам, в связи с этим сугробы в российской столице могут вырасти в ближайшие дни на 30 сантиметров.

