29 января 2026 в 17:17

Японию заставили платить за шум от американских самолетов

Stars and Stripes: власти Японии заплатят $16,3 млн за шум американской авиации

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Японский суд обязал правительство выплатить компенсации жителям города Кадэна на юге страны на общую сумму $16,3 млн (1,2 млрд рублей), сообщили в газете Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на судебные материалы. Причиной стал шум с одноименной базы ВВС США.

В суде установили, что грохот наносит местным жителям «психологический ущерб в виде тревожности, раздражительности, нарушения сна». Местные испытывали дискомфорт с начала 2019 по середину 2025 года, сообщили в СМИ.

Размер компенсации будет зависеть от того, насколько далеко дома пострадавших находятся от базы. В издании уточнили, при этом суд отклонил требование ограничить работу ВВС США, так как у властей Японии нет таких полномочий.

Ранее стало известно, что США перебросили самолеты C-17 Globemaster и вертолеты AC-130J Ghostrider на авиабазы в Великобритании. По информации журналистов, на трех базах в Саффолке и Глостершире приземлился флот как минимум из 14 транспортных самолетов и двух тяжело вооруженных вертолетов. Предварительно, на борту Globemaster могли находиться пять вертолетов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook.

