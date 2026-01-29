В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов

В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов Российские пограничники продемонстрировали ВПК-233114 «Тигр» с защитой от БПЛА

Российские пограничники показали специфически выглядящие бронемашины ВПК-233114 «Тигр», снимками с ними поделился Telegram-канал «Старший пограннаряда». В Сети машины получили неофициальное название «Транспорт для апокалипсиса» из-за особенного внешнего вида, который им придают защитные экраны.

Техника оснащена сплошными решетками, также известными как «мангалы», они защищают корпус от дронов-камикадзе. Дополнительно в отдельных зонах установлены резиновые экраны для повышения живучести. Штатный корпус автомобиля, выполненный из бронелистов толщиной до семи миллиметров, усилен с учетом угроз от современных беспилотных летательных аппаратов.

Помимо физической защиты, на «Тигры» установлены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления сигналов управления БПЛА. Для снижения заметности в статичном положении применяются маскировочные сети. Бронеавтомобиль сохраняет возможность перевозки до девяти человек личного состава и груза весом более одной тонны.

Ранее Ростех показал универсальный танковый мостоукладчик МТУ-90М, способный всего за две с половиной минуты навести переправу. Благодаря уровню бронирования на уровне танка Т-90 машина является оптимальной техникой для оперативного прорыва и проведения спасательных операций непосредственно под огнем противника.