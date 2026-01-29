Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 13:17

Ростех показал мостоукладчик МТУ-90М для прорыва фронта

Ростех назвал мостоукладчик МТУ-90М подходящим для прорыва и работы под огнем

Танковый мостоукладчик МТУ-90 на полигоне 242 учебного центра ВДВ Танковый мостоукладчик МТУ-90 на полигоне 242 учебного центра ВДВ Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Универсальный танковый мостоукладчик МТУ-90М подходит для оперативного прорыва и проведения спасательных операций, сообщила пресс-служба Ростеха. В госкорпорации добавили, что время развертывания моста составляет всего две с половиной минуты.

Уровень защищенности машины — как у базового танка Т-90, а экипаж может навести мост, не покидая кабину. Боевое отделение полностью герметично и имеет средства защиты от радиоактивного и химического заражения местности. Все это делает МТУ-90М оптимальной техникой для быстрого прорыва и работы под огнем, — говорится в публикации.

Кроме того, мост из трех секций изготовлен из высокопрочной конструкционной стали, рассчитан на нагрузку до 60 тонн и имеет длину 20 метров. Межбалочное пространство закрывается специальными щитками, что позволяет использовать переправу и для колесной техники.

Ранее управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман заявил, что представленный на авиасалоне Wings India российский самолет Ил-114-300 имеет серьезные перспективы на индийском рынке. Он подчеркнул, что самолет превосходит западные аналоги по ряду параметров, в том числе по показателям топливной эффективности.

Ростех
техника
фронт
технологии
