Ростех показал мостоукладчик МТУ-90М для прорыва фронта Ростех назвал мостоукладчик МТУ-90М подходящим для прорыва и работы под огнем

Универсальный танковый мостоукладчик МТУ-90М подходит для оперативного прорыва и проведения спасательных операций, сообщила пресс-служба Ростеха. В госкорпорации добавили, что время развертывания моста составляет всего две с половиной минуты.

Уровень защищенности машины — как у базового танка Т-90, а экипаж может навести мост, не покидая кабину. Боевое отделение полностью герметично и имеет средства защиты от радиоактивного и химического заражения местности. Все это делает МТУ-90М оптимальной техникой для быстрого прорыва и работы под огнем, — говорится в публикации.

Кроме того, мост из трех секций изготовлен из высокопрочной конструкционной стали, рассчитан на нагрузку до 60 тонн и имеет длину 20 метров. Межбалочное пространство закрывается специальными щитками, что позволяет использовать переправу и для колесной техники.

