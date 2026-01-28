Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 05:24

Российские морпехи ворвались в тыл ВСУ в ДНР

РИАН: морпехи ВС РФ заехали в тыл ВСУ на бронеавтомобиле Humvee под Добропольем

Humvee Humvee Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press
Российские военные провели дерзкую разведывательную операцию в тылу Вооруженных сил Украины, использовав для этого угнанный американский бронеавтомобиль Humvee, рассказал РИА Новости участник событий, боец 61-й бригады морской пехоты Северного флота с позывным Гарик. По его словам, до этого разведчики захватили машину и уничтожили находившийся в ней расчет противника.

После тщательной подготовки они спланировали вылазку на трофейном Humvee в район Доброполья. Российские посты были заранее предупреждены. Машина позволила группе беспрепятственно миновать линии фронта.

Доехали до блокпоста противника, помахали им рукой, они нам махнули в ответ, и мы проехали, дальше взяли разведданные и прибыли в расположение, — привел подробности операции Гарик.

Ранее стало известно, что российские подразделения морской пехоты в ДНР заблокировали логистические пути ВСУ в районе Доброполья. В случае обнаружения противника на дальних рубежах по нему ударяют артиллерия и авиация. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ
ВСУ
бронемашины
разведка
