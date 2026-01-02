ВС РФ сожгли две бронемашины ВСУ у Красноармейска МО: ВС РФ сожгли две бронемашины ВСУ у Красноармейска

Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем группировки войск «Центр» обеспечили уничтожение двух бронированных машин ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что на этом же направлении расчеты реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады нанесли площадной удар по укреплениям формирований ВСУ, уничтожив скопление живой силы и военной техники.

Аэроразведка местности велась с высоты в несколько тысяч метров, что позволило успешно пройти зоны действия средств РЭБ и обнаружить цели на дальних оборонительных рубежах противника. Полученные координаты выявленных целей передавались артиллерийским расчетам, которые наносили высокоточные удары по выявленным вражеским целям. Две бронированные машины ВСУ были успешно уничтожены на марше, — говорится в материале.

Днем ранее, 31 декабря, Минобороны также раскрыло итоги масштабных ударов по объектам украинского ВПК, включая энергетические объекты. Так, ВС РФ атаковали позиции ВСУ и националистических группировок в 144 районах. В операции участвовали авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

До этого появились данные о потерях украинской армии в 2025 году, которые составили около 513 тыс. человек. Наиболее высокие месячные показатели пришлись на январь, март и октябрь. Всего с начала СВО, по информации Минобороны РФ, уничтожены сотни самолетов и вертолетов, десятки тысяч танков и свыше 106 тыс. беспилотников.

Также стало известно, что российская армия наступает на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что командование противника безуспешно пытается остановить продвижение ВС России.