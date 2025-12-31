Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 13:30

ВС России уничтожили объекты энергосистемы и склады горючего ВСУ

Российские военные нанесли удары по объектам энергетики украинского ВПК

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критически важным объектам, обеспечивающим функционирование военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. Целями атаки стали энергетические мощности, используемые для нужд оборонных предприятий.

Операция проводилась с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Помимо промышленной инфраструктуры, под удар попали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и наемников. География ударов охватила 144 района.

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры с места падения украинского дрона, который использовался для атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. На видеозаписях, предоставленных военным ведомством, можно ясно различить сбитый беспилотник на снегу.

Ранее итальянское издание L'AntiDiplomatico заявило, что за атакой на резиденцию стоят не только украинские, но и британские силы. По мнению журналистов, президент Украины Владимир Зеленский не решился бы на такой поступок в одиночку.

ВСУ
Украина
ВС РФ
Минобороны РФ
