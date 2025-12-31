Вооруженные силы России нанесли серию ударов по критически важным объектам, обеспечивающим функционирование военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ. Целями атаки стали энергетические мощности, используемые для нужд оборонных предприятий.

Операция проводилась с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Помимо промышленной инфраструктуры, под удар попали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и наемников. География ударов охватила 144 района.

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры с места падения украинского дрона, который использовался для атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. На видеозаписях, предоставленных военным ведомством, можно ясно различить сбитый беспилотник на снегу.

Ранее итальянское издание L'AntiDiplomatico заявило, что за атакой на резиденцию стоят не только украинские, но и британские силы. По мнению журналистов, президент Украины Владимир Зеленский не решился бы на такой поступок в одиночку.