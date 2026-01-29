Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 17:20

Раскрыта судьба пропавших в Египте российских туристов

Пропавшие в Египте российские туристы оказались в полиции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские туристы, переставшие выходить на связь с близкими во время отдыха в Египте, живы, сообщили в посольстве РФ в Каире. В дипмиссии пояснили, что россияне находятся в полиции. Дипломаты получили соответствующую информацию в ответ на запрос, направленный в правоохранительные органы страны.

Согласно полученной оттуда предварительной информации, в настоящее время они находятся в египетской полиции. Обстоятельства случившегося с ними выясняются. Прилагаются все усилия для благополучного возвращения туристов в Россию, — сообщили в диппредставительстве.

По информации российского посольства, речь идет не о двух туристах, как сообщалось ранее, а о трех. Среди них — Владислав Ревенко и Никита Таланов. Как рассказал отец одного из «исчезнувших» Павел Ревенко, молодые люди перестали отвечать на звонки 26 января. Последний раз сын мужчины был в Сети в Городе имени 6 октября (Медина-Ситтат-Октобер), недалеко от Каира. Молодые люди прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января, добавил Павел.

До этого сообщалось, что несколько туристов из Великобритании напали на многодетную семью из Москвы в пятизвездочном отеле Sunrise Arabian Beach Resort в египетском Шарм-эш-Шейхе. В ходе конфликта иностранцы начали душить отца семейства веревкой. Перепалка началась после того, как британцы скинули вещи россиян на пол и заняли все лежаки возле бассейна.

