Рекорд холода 15 февраля на Земле: где зафиксировали, сколько градусов

Ученые на станции «Восток» зафиксировали самую низкую температуру на поверхности Земли для 15 февраля. Где «поймали» рекорд холода в России и мире, сколько градусов ниже нуля?

Где зафиксировали самый сильный мороз на Земле, сколько градусов

В Гидрометцентре РФ рассказали, что за минувшие сутки самая низкая температура на Земле была зафиксирована учеными, которые работают на российской антарктической станции «Восток».

«Самая низкая за минувшие сутки температура воздуха на Земле была зафиксирована российской станцией „Восток“ в Антарктиде — минус 55,8 градуса», — рассказали специалисты.

На той же станции «Восток» 21 июля 1983 года был зафиксирован абсолютный рекорд низкой температуры на планете Земля. Специальный термометр показал минус 89,2 градуса.

Позже в Антарктиде фиксировали более низкую температуру. В 2004 году около японской станции «Купол Фудзи», которая находится на высоте 3,8 км над уровнем моря, отметили минус 91,2 градуса. Однако именно показатель станции «Восток» считается официальным минимумом, поскольку японцы не измеряли данные непосредственно на станции.

Где находится самое холодное место в России

Остальные места в топ-3 самых холодных мест в мире за минувшие сутки заняла Россия.

«В чукотском селе Илирней столбики термометров за прошедшие сутки опускались до минус 52 градусов, а в якутском Оймяконе метеостанция зафиксировала 48,9 градуса ниже нуля», — пояснили синоптики.

Оймякон и соседнее якутское село Томтор разделяют статус полюса холода в Северном полушарии: по неподтвержденным данным экспедиции 1924 года, в Оймяконе была зарегистрирована температура минус 71,2 градуса. В 1933 году там зафиксировали минус 67,7.

Тем не менее официальный статус полюса холода имеет Верхоянск, где в январе 1885 года была официально установлена температура минус 69,8 градуса.

По отзывам испытавших это, такая температура ощущается как «раскаленный нож, режущий кожу»: на непокрытых одеждой участках кожи тяжелые обморожения возникают всего за несколько минут — замерзает кровь в капиллярах. При этом кожа быстро теряет чувствительность. Любой вдох вызывает боль в легких, кашель провоцирует отек. Тепло одетые люди при такой температуре стараются передвигаться медленно, чтобы не вспотеть.

«Это как другой мир. Материалы ведут себя по-другому (все ломается), бензин густеет, резина трескается, звук распространяется по-другому, шаги по снегу оглушительно громкие. И да, по ощущениям это довольно холодно», — делятся пользователи Reddit.

Где находится самое жаркое место на Земле

По данным Гидрометцентра, самым жарким местом за минувшие сутки оказался аэропорт Каира, где воздух прогрелся до плюс 42 градусов. При этом Каир является самым густонаселенным городом Африки — в агломерации проживает более 22,8 млн человек.

«С той же температурой в мировой топ-3 по жаре вошел город Бейра в Мозамбике, а в аэропорту столицы Нигера Ниамее жара окрепла до 40,7 градуса», — рассказали в Гидрометцентре.

Самым жарким местом на Земле считается Долина Смерти, расположенная в Калифорнии: с июля 1913 года держится зафиксированный там рекорд плюс 56,67 градуса. Испытавшие это сравнивают такую жару с «шагом в раскаленную печь» — и место, где был зафиксирован рекорд, так и называется — Furnace Creek, «ущелье-печь».

