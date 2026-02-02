Зимняя Олимпиада — 2026
Два магазина внезапно «спустились» под землю и попали на видео

Два магазина в Каире провалились под землю из-за проседания грунта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Сети активно распространяется видеозапись с камеры наружного наблюдения, на которой запечатлен провал грунта на одной из автозаправочных станций в Каире. За считанные минуты два магазина, расположенных рядом с АЗС, полностью исчезли в образовавшейся яме диаметром и глубиной около 15 метров.

По мнению специалистов, вероятной причиной инцидента могли стать земляные работы, которые вели строители поблизости от обрушившегося участка. Вероятно, они выкапывали котлован для фундамента новой постройки, что и привело к проседанию почвы.

Ранее в пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что при провале асфальта на улице Монтажников в Оренбурге пострадали два человека, один из которых — подросток. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту предоставления услуг, не соответствующих правилам безопасности.

Кроме того, на Сахалине спасатели на аэросанях отправились на помощь двум рыбакам, оказавшимся на оторвавшейся льдине. В проведении операции участвовали восемь специалистов и шесть единиц специальной техники.

