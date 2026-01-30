Зимняя Олимпиада — 2026
Двое россиян провалились под землю вместе с асфальтом

Двое пострадали при обвале асфальта на пешеходном переходе в Оренбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали при провале асфальтового покрытия на улице Монтажников в Оренбурге, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Следователи завели уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В результате происшествия двое оренбуржцев, в том числе несовершеннолетний, с полученными травмами госпитализированы в медицинское учреждение города, — сказано в сообщении.

Тем временем Ольхонский районный суд в Иркутской области избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для водителя, который вез туристов из Китая по озеру Байкал и опрокинулся. В результате аварии один человек скончался, а двое получили травмы.

Ранее адвокат Вадим Багатурия выразил мнение, что владелец обрушившегося в Новосибирске ТЦ вряд ли получит высшую меру наказания по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека». Он считает, что смягчить приговор поможет добровольное возмещение ущерба пострадавшим и родным жертвы.

