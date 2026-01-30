Двое россиян провалились под землю вместе с асфальтом Двое пострадали при обвале асфальта на пешеходном переходе в Оренбурге

Два человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали при провале асфальтового покрытия на улице Монтажников в Оренбурге, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Следователи завели уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В результате происшествия двое оренбуржцев, в том числе несовершеннолетний, с полученными травмами госпитализированы в медицинское учреждение города, — сказано в сообщении.

