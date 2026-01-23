Адвокат рассказал, что может грозить владельцу рухнувшего ТЦ в Новосибирске Адвокат Багатурия: срок владельцу обрушившегося ТЦ может быть условным

Владелец обрушившегося в Новосибирске ТЦ вряд ли получит высшую меру наказания по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть человека), таким мнением с NEWS.ru поделился адвокат Вадим Багатурия. Он считает, что смягчить приговор поможет добровольное возмещение ущерба пострадавшим и родным жертвы.

Максимальное наказание по статье 238 он точно не получит, потому что у нас есть общее правило, что всегда учитываются смягчающие обстоятельства. И с учетом того, что там шесть лет — это максимум, скорее всего, адвокаты ему подскажут, как компенсировать вред потерпевшим, — сказал Багатурия.

Он выразил уверенность, что бизнесмена не придется обязывать компенсировать причиненный ущерб. По его мнению, владелец ТЦ сделает это добровольно, и тогда это зачтется как смягчающее обстоятельство. В таком случае наказание вряд ли превысит четыре года лишения свободы. Багатурия добавил, что бизнесмену могут назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы условно.

Поэтому есть все шансы на то, что этот мужчина, побыв какое-то время в СИЗО, компенсирует всем ущерб, похороны, лечение, моральный вред. И после этого, допустим, его переведут под домашний арест, и в суде он получит минимальное наказание, — резюмировал юрист.

Торговый центр на улице Наумова в Новосибирске обрушился 21 января. По словам очевидцев, здание сложилось, словно карточный домик. Также оказались повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей. Под завалами оказались три человека. Всех их вытащили спасатели, однако выжили только две женщины, одного пострадавшего мужчину спасти не удалось, он скончался. Владельца ТЦ арестовали до 22 марта.