Суд избрал меру пресечения владельцу обрушившегося в Новосибирске ТЦ

В Новосибирске суд арестовал собственника торгового центра, при обрушении которого погиб человек и еще двое пострадали, передает ТАСС. По данным агентства, мера продлится до 22 марта текущего года.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта 2026 года, — сказала судья.

Ранее юрист Илья Русяев сообщил, что новосибирцу может грозить штраф в размере до 1 млн рублей. По его словам, также возможно приостановление деятельности на срок до 60 или 90 суток.

Пресс-служба региональной прокуратуры уточнила, что собственнику ТЦ предъявили обвинение. По информации ведомства, мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть человека.

