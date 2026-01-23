Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 12:21

Суд избрал меру пресечения владельцу обрушившегося в Новосибирске ТЦ

Владельца рухнувшего в Новосибирске ТЦ арестовали

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Новосибирске суд арестовал собственника торгового центра, при обрушении которого погиб человек и еще двое пострадали, передает ТАСС. По данным агентства, мера продлится до 22 марта текущего года.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта 2026 года, — сказала судья.

Ранее юрист Илья Русяев сообщил, что новосибирцу может грозить штраф в размере до 1 млн рублей. По его словам, также возможно приостановление деятельности на срок до 60 или 90 суток.

Пресс-служба региональной прокуратуры уточнила, что собственнику ТЦ предъявили обвинение. По информации ведомства, мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть человека.

До этого Московский городской суд продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, еще на три месяца — до 23 апреля. Закрытое заседание прошло по ходатайству следствия, а защита заявила об обжаловании решения. Суд также рассмотрит вопрос о продлении ареста бизнесменам Александру Фомину и Сергею Бородину.

Новосибирск
торговые центры
аресты
обрушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры катафалка с гробом основателя модного дома Valentino
Кинолог объяснил, в чем опасность избалованной собаки
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Тренер спас ребенка из горящей машины
Названа причина постоянного синяка на руке Трампа
Экономист предположил, как изменятся цены на авиабилеты в феврале 2026 года
Трамвай сошел с рельсов в одном из районов Москвы
Мирные жители пострадали из-за новой атаки ВСУ на российский регион
Режиссер Бронзит оценил свои шансы на получение «Оскара»
Раскрыто, какие территории рискует потерять Украина уже в ближайшее время
Рождаемость в России бьет рекорды падения
«Наши мысли с его близкими»: умер экс-защитник сборной Англии
В Нью-Йорке забили тревогу из-за надвигающегося снежного шторма
Маму «тяжелобольного мальчика» заподозрили в фальсификации диагноза сына
Итоги переговоров: о чем говорили Путин с Уиткоффом, что будет в Абу-Даби
Аферисты начали внедрять новую схему обмана под видом работников аэропортов
Приставы «выбили» алименты у должника в виде криптовалюты
Диверсанты в Крыму, удар по газопроводу, 40 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 23 января
Стало известно, кого назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Защита оспорит арест владельца ТЦ после обрушения с погибшим
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.