22 января 2026 в 09:45

Юрист раскрыл, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске

Юрист Русяев: владельцу обрушившегося в Новосибирске ТЦ грозит штраф

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Собственнику, который самовольно построил здание торгового центра в Новосибирске, где обрушилась крыша, может грозить штраф в размере до 1 млн рублей, заявил юрист Илья Русяев. По его словам, которые приводит РИА Новости, также возможно приостановление деятельности на срок до 60 или 90 суток.

Административная ответственность может включать штрафы по статье 9.5 КоАП РФ за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридического лица, — отметил он.

Ранее мэрия Новосибирска сообщила, что обрушившийся ТЦ был построен самовольно. В ведомстве отметили, что еще в 2017 году управление архитектурно-строительной инспекции требовало привлечь застройщика к ответственности. Однако в возбуждении дела тогда было отказано.

До этого начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов заявил, что разбор завалов после обрушения торгового центра в Новосибирске осложнялся конструкцией самого здания и большим объемом снега. Объект сделан из металлоконструкции и покрыт сайдингом.

