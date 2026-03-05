Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 15:35

«От чистого сердца»: посольство РФ в Иране поблагодарило Азербайджан

Посольство РФ в Иране поблагодарило Азербайджан за помощь в эвакуации

Фото: МЧС России
Посольство России в Иране поблагодарило Азербайджан за помощь, оказанную при эвакуации российских граждан, сообщается в Telegram-канале дипломатической миссии. По данным пресс-службы, власти республики сделали все возможное для того, чтобы переход границы и вылет людей в Россию был максимально комфортным.

В посольстве рассказали, что дипломаты оказались в «водовороте событий» из-за кризиса в Иране. Особую помощь в эвакуации россиян из страны оказал Азербайджан, обеспечивший их комфортными условиями при переходе.

Мы хотим от чистого сердца выразить благодарность нашим азербайджанским друзьям, которые (это цитата эвакуированных) были по-кавказски добры, щедры и гостеприимны к каждой из наших женщин и к каждому из наших детей, — говорится в сообщении.

По словам дипломатов, азербайджанская сторона обеспечила россиян питанием, в том числе сладостями, а также оказывала им моральную поддержку. Слова благодарности прозвучали и в адрес посольства России в Баку, а также МЧС.

Ранее стало известно, что самолет Ил-76 МЧС России прибыл в Азербайджан из подмосковного аэропорта Жуковский. На его борту находятся врачи отряда «Центроспас» и психологи — специалисты готовы оказать прибывающим всю необходимую помощь и поддержку.

