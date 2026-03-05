Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 16:43

Появились детали потопления иранского фрегата IRIS Dena

Fox News: США потопили иранский фрегат IRIS Dena за $4,2 млн одной торпедой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американские силы потопили иранский фрегат IRIS Dena всего одной торпедой, ее стоимость оценивается в $4,2 млн (326,760 млн рублей), сообщает телеканал Fox News. По его информации, торпеда оснащена боеголовкой с зарядом весом почти 300 кг. Она сконструирована таким образом, что не бьет по кораблю напрямую, а детонирует под его кормой.

До этого стало известно, что ВМС США атаковали иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Судно подало сигнал бедствия на рассвете в среду, 4 марта. Оно затонуло в 40 милях к югу от острова, в результате погибли и пострадали десятки людей.

Ранее спасатели обнаружили 87 тел погибших членов экипажа иранского фрегата IRIS Dena, потопленного американскими военными у берегов Шри-Ланки. По предварительным данным, 32 выживших моряка доставлены в больницу, один находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

