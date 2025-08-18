Военэксперт рассказал о супероружии РФ, которого боятся на Западе Военэксперт Кнутов рассказал о торпедах «Посейдон», которые вызывают цунами

На вооружении у российского флота есть атомная подводная лодка, оснащенная новейшими торпедами «Посейдон», которые вызывают ужас на Западе, рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, они могут вызвать цунами.

Эти торпеды могут проходить совершенно незамеченными, последний участок до цели преодолевают на скорости, которая превышает скорость обычной торпеды в несколько раз, возможно, в десятки раз. При одновременном использовании нескольких подобных торпед вызывается цунами, которое смывает военные или военно-морские базы на побережье противника, — отметил эксперт.

Ранее военный эксперт Франц Клинцевич рассказал, что установленные на атомной подлодке «Белгород» ядерные торпеды «Посейдон» имеют практически неограниченный ресурс и могут погружаться на глубину 1000 метров. Он рассказал, что подлодка с такими торпедами, оснащенными ядерными энергоустановками, способна обеспечить стратегическую безопасность России.