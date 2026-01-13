Личные данные четырех детей опубликованы на скандальном сайте Украины

База данных украинского сайта «Миротворец» пополнилась информацией о еще четырех несовершеннолетних. Как свидетельствует ТАСС со ссылкой на ресурс, в список были внесены фамилии детей из России, Белоруссии и Австралии в возрасте от 6 до 16 лет на фоне обвинений в «антиукраинской деятельности».

Данные двух детей из Белоруссии 6 и 13 лет, а также 14-летней девочки с австралийским гражданством были добавлены с формулировками о «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины». В аналогичном обвинении создатели ресурса указали и 16-летнюю жительницу Донецка. Этот случай не является единичным — ранее на сайте уже появлялась информация о детях в возрасте от 2 лет.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, позиционирует себя как ресурс для выявления угроз национальной безопасности Украины. Однако его деятельность неоднократно подвергалась критике за публикацию личных данных без судебных решений, что создает угрозу безопасности фигурантам списка. За годы существования в базу попадали сотни имен журналистов, политиков и общественных деятелей, посещавших Крым или Донбасс.

Ранее американский журналист Кристофер Хелали порадовался, что его добавили в «расстрельный» список Украины. По его словам, быть включенным в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» — это честь. В него вносят тех, кто борется с «отравляющей умы бандеровской и неонацистской идеологией».