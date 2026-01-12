Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 13:17

ВС России уничтожили американский истребитель за 40 секунд

Военный летчик Попов: ВС РФ сбили истребитель F-16 ВСУ за 40 секунд

F-16 F-16 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Истребитель F-16 ВСУ был сбит российскими военными буквально за 30–40 секунд, заявил в разговоре с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По словам эксперта, поразить цель удалось при помощи двух ракет С-300. Попов также отметил, что украинские системы радиоэлектронной борьбы бесполезны против российских зенитно-ракетных комплексов большой дальности, включая С-400.

У нас есть центры по наблюдению за воздушным пространством, в том числе для того, чтобы случайно «дружественным» огнем не поразить свой самолет или вертолет. Сложность операций по уничтожению воздушных целей противника лишь в том, чтобы их идентифицировать. На это надо было секунд 30–40, потом еще в течение минуты дали команду на поражение, — рассказал он.

Ранее командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север заявил, что F-16 стал «самой интересной целью». По словам военачальника, операция тщательно планировалась вместе с командиром бригады. Он указал, что его расчет сбил колоссальное количество различных целей, включая БПЛА, ракеты ATACMS, реактивные снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы.

