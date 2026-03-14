В Госдуме напомнили о ключевом преимуществе гражданского брака

Ключевым преимуществом заключенного гражданского брака является облегчение получения материнского капитала, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, роспись в ЗАГСе также освобождает от установления отцовства при рождении ребенка.

При наличии заключенного брака для родителей облегчается оформление материнского капитала — если в паспорте нет штампа, нужно готовиться к штурму бюрократических крепостей. Также, когда у зарегистрированной пары появляется ребенок, в свидетельстве о рождении сразу указывают имена мамы и папы. Если нет официального статуса, родителям требуется подавать заявление на установление отцовства, — заявил он.

Депутат отметил, что официальный брак облегчает процесс наследования собственности. По его словам, официально закрепленный союз, в отличии от сожительства, защищает граждан от несправедливого раздела имущества.

Сожитель, в отличие от супруга, не может автоматически претендовать на имущество. Доказать фактический общий быт можно, однако это требует времени, хлопот, сбора документов. Брак — это как совместное предприятие: для государства все приобретенное парой является их общей собственностью. Это хорошая защита от произвола одной из «половинок» в материальных вопросах, — заключил Толмачев.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что приоритетом для молодежи должно быть образование. Так она прокомментировала инициативу о снижении возраста вступления в брак.