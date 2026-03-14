14 марта 2026 в 11:26

Власти закрыли небо над российским городом

Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропорту Калуги введены ограничения на посадку и взлет самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он пояснил, что меры приняты в целях обеспечения безопасности.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сообщил Кореняко.

Сегодня, 14 марта, аэропорт Краснодара временно прекратил работу. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы для обеспечения мер безопасности.

До этого Росавиация сообщали, что аэропорт Саратова также временно остановил работу. Ведомство уточнило, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации.

Помимо этого, в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на посадку и взлет воздушных судов. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

В свое время министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал, что аэропорты на юге России, которые прекратили работу в 2022 году, готовы возобновить деятельность и ожидают разрешения от Министерства обороны. Он добавил, что благодаря финансовой поддержке правительства удалось сохранить коллективы и поддерживать необходимый уровень готовности к возобновлению работы.

