14 марта 2026 в 10:32

Аэропорт в российском городе временно остановил работу

Аэропорт Краснодара приостановил работу

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Аэропорт Краснодара временно перестал работать в субботу, 14 марта, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы ради обеспечения мер безопасности.

Аэропорт Краснодар (Пашковский): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее три столичных аэропорта США закрыли на вылет из-за резкого химического запаха в диспетчерском центре. Инцидент произошел в Уоррентоне, штат Вирджиния, где запах повлиял на самочувствие авиадиспетчеров.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Тюмени во вьетнамский Нячанг, предварительно подал сигнал бедствия из-за проблемы с двигателем. Экипаж запросил экстренную посадку над территорией Мьянмы.

Кроме того, стало известно, что Росавиация может запретить Azur Air выполнять рейсы. В пресс-службе ведомства уточнили, что такое решение могут принять из-за замечаний после внеплановой проверки перевозчика, были найдены нарушения.

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
