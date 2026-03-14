В МЧС раскрыли новые детали поисков пропавших в Звенигороде подростков Водолазы осмотрели 25,5 тыс. кв. м. Москвы-реки при поиске детей из Звенигорода

Водолазы МЧС совершили уже 96 погружений в Москву-реку во время поисков пропавших в Звенигороде подростков, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалистам удалось обследовать 25,5 тыс. квадратных метров акватории.

В ведомстве также отметили, что спасатели и волонтеры продолжают искать третьего подростка. Только за последние сутки водолазы совершили 22 погружения, обследовав 9,5 тыс. квадратных метров дна. С помощью эхолотов и подводных камер было просканировано около 32 км акватории. Для наблюдения за рекой организовано 18 постов визуального контроля общей протяженностью 29 км, а беспилотники обследовали еще 14 км береговой линии.

Ранее водолазы обнаружили тело второго ребенка, пропавшего в Звенигороде. Представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что тело мальчика нашли около 7 км от предполагаемого места провала под лед.