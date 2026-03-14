В МЧС раскрыли новые детали поисков пропавших в Звенигороде подростков

Водолазы осмотрели 25,5 тыс. кв. м. Москвы-реки при поиске детей из Звенигорода

Продолжаются работы спасательных служб по поиску пропавших детей в Звенигороде Фото: Воронин Денис /Агентство «Москва»
Водолазы МЧС совершили уже 96 погружений в Москву-реку во время поисков пропавших в Звенигороде подростков, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалистам удалось обследовать 25,5 тыс. квадратных метров акватории.

В ведомстве также отметили, что спасатели и волонтеры продолжают искать третьего подростка. Только за последние сутки водолазы совершили 22 погружения, обследовав 9,5 тыс. квадратных метров дна. С помощью эхолотов и подводных камер было просканировано около 32 км акватории. Для наблюдения за рекой организовано 18 постов визуального контроля общей протяженностью 29 км, а беспилотники обследовали еще 14 км береговой линии.

Ранее водолазы обнаружили тело второго ребенка, пропавшего в Звенигороде. Представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что тело мальчика нашли около 7 км от предполагаемого места провала под лед.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 14 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Гришино, Славянск, Озерное: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 марта
«Не одобряем»: Небензя обозначил четкую позицию России по Ближнему Востоку
В Совфеде раскрыли, какая схема мошенничества набирает обороты в России
В Госдуме напомнили о ключевом преимуществе гражданского брака
Трамп предложил звезде YouTube Полу выйти на бой с Нурмагомедовым
Россиян предупредили о новых неприятных «подарках» от работодателей
Стало известно, кому принадлежит здание посольства Украины в Москве
Власти закрыли небо над российским городом
Голый наркоман «спас» страну, зарезав возлюбленную и оторвав голову голубю
Магнитные бури сегодня, 14 марта: что завтра, боли, сильный стресс, тошнота
Испугавшиеся бойцов СВО европейцы пошли на крайние меры
Хуторяне избили военкомов и полицейских под Полтавой
В МЧС раскрыли новые детали поисков пропавших в Звенигороде подростков
Стратегическая авиация Росссии начала наносить сокрушительный залп по ВСУ
На Кубани потушили пожар на НПЗ после падения обломков дрона
Жителям Сибири рассказали о погодных сюрпризах на следующей неделе
Украинцы из Полтавской области объявили «химическую войну» ТЦК
Зеленский сравнил переговоры по Украине с «Санта-Барбарой»
Появились первые кадры Лерчек во время и после химиотерапии
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

